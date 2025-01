Mahakumbh 2025: महाकुंभ मेले में फिर लगी आग, दो गाड़ियों हुई जल कर राख

Mahakumbh 2025: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर खड़े दो वाहनों में आग लग गई, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आधिकारिक बयान के अनुसार, आग पर काबू पाने के लिए कम से कम सात दमकल गाड़ियां भेजी गईं, ताकि सभी को सुरक्षित रखा जा सके.

#WATCH | Uttar Pradesh: Fire broke out in 2 vehicles in Prayagraj. Several fire tenders at the spot to douse the fire. More details awaited pic.twitter.com/GsZmqphNBr

फायर ऑफिसर विशाल यादव ने बताया कि आग वाहनों से निकलने वाली तीव्र गर्मी के कारण लगी थी. अनुराग यादव ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं द्वारा पार्क किए गए वाहन इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक अर्टिगा पूरी तरह से जल गई और एक वेन्यू आंशिक रूप से जल गया.

#WATCH | Prayagraj, UP: Fire Officer Vishal Yadav says, "...Devotees are coming from far-flung areas and have parked their vehicles here. The fire broke out due to extreme heat. Fire engines have reached the spot and the fire has been controlled. The Ertiga car is completely… https://t.co/MCzvzobgIo pic.twitter.com/r4yykFzIWv

— ANI (@ANI) January 25, 2025