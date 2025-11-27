ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ; ਪੂਰਾ ਕੋਚ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪੈਸੇ

Namo Bharat Party Package: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਨਸੀਆਰਟੀਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ RRTS ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ, ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟ, ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀਮਤ,ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਬੁਕਿੰਗ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧ?
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਹਾਈ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਮੌਕ-ਅੱਪ ਕੋਚ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੀਂਹ, ਭੀੜ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹਨ?
ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 5,000-10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਜਾਵਟ NMRC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ
ਕਿੰਨੇ ਕੋਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਕੋਚ
ਸਮਰੱਥਾ: ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਚ 50 ਲੋਕ
ਬੁਕਿੰਗ ਸਮਾਂ: ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਮਾਂ ਵਿੰਡੋ: ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ
NCRTC ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਜਾਵਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ NCRTC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਜਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦੱਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ NCRTC ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ:
ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ (ਐਕਵਾ ਲਾਈਨ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੈਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।