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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 6 दिन के हिमाचल दौरे पर पहुंचेंगी शिमला, अटल टनल और पालमपुर का भी करेंगी दौरा

President Droupadi Murmu Shimla Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 6 दिन के हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंचेंगी. छराबड़ा स्थित रिट्रीट में ठहरेंगी और अटल टनल रोहतांग व पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय का दौरा करेंगी. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 27, 2026, 12:18 PM IST

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 6 दिन के हिमाचल दौरे पर पहुंचेंगी शिमला, अटल टनल और पालमपुर का भी करेंगी दौरा

President Droupadi Murmu Himachal Visit: भारत की राष्ट्रपति Droupadi Murmu आज से छह दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर शिमला पहुंच रही हैं. अपने इस प्रवास के दौरान वह राजधानी शिमला के पास छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास ‘द रिट्रीट’ में ठहरेंगी. राष्ट्रपति का यह दौरा 27 अप्रैल से 2 मई तक चलेगा, जिसमें वह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी.

राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. शिमला शहर और छराबड़ा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव
राष्ट्रपति की आवाजाही के दौरान शिमला और आसपास के इलाकों में कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा. अपर शिमला से राजधानी की ओर आने वाले वाहनों को छराबड़ा के पास रोका जाएगा, जबकि करसोग और सुन्नी क्षेत्र से आने वाले वाहनों को ढली और मशोबरा बाइफरकेशन पर रोका जा सकता है. शहर के भीतर भी कुछ रूटों पर अस्थायी ट्रैफिक नियंत्रण रहेगा.

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सुरक्षा के लिए 1000 जवान तैनात
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. शिमला शहर से लेकर छराबड़ा तक करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले दो दिनों से लगातार रिहर्सल भी की जा रही है.

राष्ट्रपति का हेलिकॉप्टर शिमला के एनाडेल मैदान में उतर सकता है, जहां से वह सड़क मार्ग से छराबड़ा के लिए रवाना होंगी. उनके काफिले में लगभग 30 वाहन शामिल होंगे.

29 अप्रैल को अटल टनल जाएंगी
राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 28 अप्रैल को वह राष्ट्रपति निवास में आयोजित उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी. इसके बाद 29 अप्रैल को वह Atal Tunnel का दौरा करेंगी और वहां सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी.

30 अप्रैल को पालमपुर में दीक्षांत समारोह
30 अप्रैल को राष्ट्रपति सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. कार्यक्रम के बाद वह उसी दिन शिमला लौटेंगी.

1 मई को ‘एट होम’ कार्यक्रम
1 मई को शिमला में राष्ट्रपति के सम्मान में “एट होम” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे. इसके बाद 2 मई को राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना होंगी.

शिमला के छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास ‘द रिट्रीट’ में हर साल गर्मियों के दौरान राष्ट्रपति के ठहरने की परंपरा रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले भी दो बार हिमाचल दौरे पर आ चुकी हैं.

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