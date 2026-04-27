राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला पहुंचीं, 5 दिन हिमाचल दौरे पर रहेंगी; अटल टनल और पालमपुर का भी करेंगी दौरा

Shimla News: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को हिमाचल प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर Shimla पहुंच गईं. उनका हेलिकॉप्टर छराबड़ा स्थित कल्याणी हेलिपैड पर उतरा, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.

राष्ट्रपति के काफिले में दिल्ली से तीन हेलिकॉप्टर शिमला पहुंचे. इनमें से एक हेलिकॉप्टर छराबड़ा और दो एनाडेल मैदान में उतरे.

राष्ट्रपति अपने प्रवास के दौरान शिमला से करीब 13 किलोमीटर दूर छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास ‘द रिट्रीट’ में ठहरेंगी. उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. शिमला शहर से लेकर छराबड़ा तक करीब 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

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29 अप्रैल को अटल टनल का दौरा

राष्ट्रपति के तय कार्यक्रम के अनुसार, 28 अप्रैल को वह राज्यपाल द्वारा Raj Bhavan Shimla में आयोजित भोज कार्यक्रम में शामिल होंगी. इसके बाद 29 अप्रैल को वह Atal Tunnel का दौरा करेंगी.

पालमपुर में दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

30 अप्रैल को राष्ट्रपति CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. इसी दिन मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास में “एट होम” स्वागत समारोह का आयोजन भी किया जाएगा.

इसके बाद 1 मई को राष्ट्रपति Army Training Command, शिमला का दौरा करेंगी और फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगी. पहले उनका वापसी कार्यक्रम 2 मई का था, लेकिन अब इसे एक दिन पहले कर दिया गया है.

ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव

राष्ट्रपति की आवाजाही के दौरान शिमला शहर और आसपास के इलाकों में कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा. प्रशासन ने लोगों से सहयोग और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है.

शिमला के छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास में हर साल गर्मियों के दौरान राष्ट्रपति के ठहरने की परंपरा रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले भी दो बार हिमाचल दौरे पर आ चुकी हैं.