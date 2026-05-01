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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला दौरा खत्म कर दिल्ली रवाना, अन्नाडेल से भरी उड़ान; राज्यपाल और CM ने दी विदाई

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला दौरा खत्म कर दिल्ली के लिए उड़ान भरी. अन्नाडेल से रवाना होने से पहले उन्होंने सेना प्रशिक्षण संस्थान ARTRAC का दौरा किया. सुरक्षा व्यवस्था के चलते करीब 45 मिनट ट्रैफिक रोका गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 01, 2026, 01:52 PM IST

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला दौरा खत्म कर दिल्ली रवाना, अन्नाडेल से भरी उड़ान; राज्यपाल और CM ने दी विदाई

President Droupadi Murmu Himachal Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना शिमला दौरा समाप्त कर दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. राष्ट्रपति ने शिमला के अन्नाडेल हेलीपैड से उड़ान भरी. रवाना होने से पहले वह शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण संस्थान (ARTRAC) पहुंचीं और वहां आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

राष्ट्रपति की विदाई के दौरान सुखविंदर सिंह सुखू, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता, पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

राष्ट्रपति पिछले पांच दिनों से शिमला के पास स्थित छराबड़ा में राष्ट्रपति निवास ‘रिट्रीट’ में ठहरी हुई थीं. इस दौरान उनका अटल सुरंग, सिस्सू और CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते इन कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा.

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शुक्रवार सुबह भी शिमला में मौसम खराब बना रहा और आसमान में बादल छाए रहे. हालांकि दोपहर तक मौसम में कुछ सुधार हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति का दिल्ली लौटना संभव हो सका.

ट्रैफिक रोकने से लोगों को हुई परेशानी
राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही के दौरान सुरक्षा कारणों से सुबह करीब 45 मिनट तक ट्रैफिक रोका गया. इससे सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. ट्रैफिक बहाल होने के बाद शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

कई रूटों पर रोकी गई आवाजाही
अप्पर शिमला से शहर की ओर आने वाले वाहनों को छराबड़ा में रोका गया, जबकि सुन्नी और करसोग की तरफ से आने वाले वाहनों को मशोबरा बाइफरकेशन पर रोक दिया गया. इसके अलावा ढली चौक, समिट्री टनल, संजौली चौक और नवबहार चौक तक भी ट्रैफिक प्रभावित रहा.

गौरतलब है कि शिमला से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित छराबड़ा का राष्ट्रपति निवास ‘रिट्रीट’ हर साल गर्मियों में राष्ट्रपति के ठहरने का प्रमुख स्थान रहा है. राष्ट्रपति यहां कुछ दिन बिताने के बाद वापस दिल्ली लौटती हैं.

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