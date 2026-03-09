Advertisement
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

Art Exhibition News: 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, "ਸ਼ੋਕੀਨ" ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 06:31 PM IST

Art Exhibition News: 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, "ਸ਼ੋਕੀਨ" ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸਤਾਗੁਰੂ ਆਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 14 ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

"ਸ਼ੌਕੀਨ" ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਹਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਐਮਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਸੈਨ, ਐੱਫ.ਐੱਨ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਜ਼ਾ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸ਼ਨ ਖੰਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਚ. ਆਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਡੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੈਕੁੰਤਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਲੋਖੰਡੇ, ਧਨੰਜੈ ਸਿੰਘ, ਚਿੱਤਰੋਵਾਨੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਰਾਂ, ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾ-ਜਗਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 'ਸ਼ੌਕੀਨ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ੌਕੀਨ' ਸਦੀਵੀ ਮਾਸਟਰਪੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ-ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸ਼ੌਕੀਨ' ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਤਾਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿਯੋਗ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

