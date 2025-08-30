ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ’ਚ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ’ਚ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Delhi News: 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ PCR ਕਾਲ ਮਿਲੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰੋਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ "ਚੁੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ" ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:03 PM IST

ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ’ਚ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Delhi News: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰਾਮ ਪਿਆਊ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ PCR ਕਾਲ ਮਿਲੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰੋਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ "ਚੁੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ" ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 35 ਸਾਲ), ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਵਾਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਹਰਦੋਈ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14–15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ AIIMS ਟ੍ਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 515/25 ਮਿਤੀ 30.08.2025, ਧਾਰਾ 103(1)/3(5) BNS ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਅਤੁਲ ਪਾਂਡੇ (ਉਮਰ 30 ਸਾਲ), ਨਿਵਾਸੀ ਦੱਖਣਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

