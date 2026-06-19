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ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ; ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ

PM-KISAN 23rd Installment News: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 19, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:04 AM IST
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ; ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ; ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ
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