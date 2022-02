'महिला बिकनी पहने या हिजाब, ये उसका अधिकार' -प्रियंका गांधी

चंडीगढ़- कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है,जिसके बाद से उनकी आलोचना की जा रही हैं.

प्रियंका गांधी ने हाल ही में उन महिलाओं को समर्थन किया जो कर्नाटक में कॉलेज के अंदर हिजाब पहनने के अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं . उन्होंने कहा कि यह एक महिला का अधिकार है कि वह जो चाहे पहन सकती है - चाहे वे बिकनी हो, घूंघट हो, जींस की एक जोड़ी हो या एक हिजाब.

Whether it is a bikini, a ghoonghat, a pair of jeans or a hijab, it is a woman’s right to decide what she wants to wear.

This right is GUARANTEED by the Indian constitution. Stop harassing women. #ladkihoonladsaktihoon

