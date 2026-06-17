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Property New Rules 2026: ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਝੰਜਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ "ਏਨੀਵੇਅਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ" ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
24×7 ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ-
-ਨਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ
-ਨਵੇਂ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ
-ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
-ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਧਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।