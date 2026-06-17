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ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖਤਮ! ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

Property Registration New Rule: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Anywhere Registration' ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਧਾ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 17, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:52 PM IST
ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖਤਮ! ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖਤਮ! ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
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