Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2999337
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਬੂ

Fazilka News: ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣਾ ਸਾਂਦੜ (ਜਲਾਲਾਬਾਦ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਪੜੋਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:28 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਬੂ

Fazilka News:  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਡ ਅਲਰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣਾ ਸਾਂਦੜ (ਜਲਾਲਾਬਾਦ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਪੜੋਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰੋਪੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

fazilka newsDrug smuggling Newspunjabi news

Trending news

Vastu Tips For Home
Vastu Tips: ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ
Pensioner Seva Mela
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ: 13-15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਮੇਲਾ’
Jai Ram Thakur
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर रोक से भड़के जयराम ठाकुर
Delhi blast
Delhi Blast: ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ LNJP ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ PM ਮੋਦੀ
PM Kisan Money
PM Kisan Money: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ!
atpal Satti
ऊना में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भड़की BJP, सतपाल सत्ती के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन
Kullu News
HRTC पेंशनरों ने सरकार को दी चेतावनी, हक न मिले तो करेंगे आत्महत्या
sri anandpur sahib
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Rajeev Bindal
संस्थाओं को मर्ज कर जिम्मेदारियों से भाग रही सुक्खू सरकार: डॉ. राजीव बिंदल
rajesh dharmani
ऊना कॉलेज में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया HPU यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ