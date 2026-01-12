Advertisement
ਰਾਗੀ, ਕਣਕ, ਜਾਂ ਬੇਸਨ; ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੋ

Healthy Eating Tips: ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਲਝਣ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ "ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਛੱਡ ਦਿਓ", ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ "ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ" ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਰਾਗੀ ਅਜ਼ਮਾਓ"।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:06 AM IST

Healthy Eating Tips: ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, "ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?" ਜਾਂ "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?" ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਣਕ, ਰਾਗੀ, ਜਾਂ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਿਗਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ

ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਗੀ ਰੋਟੀ

ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 'ਸੁਪਰਫੂਡ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ

ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਜਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਬੈਸਟ?

ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਦੋਵੇਂ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਚੁਣੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਚੁਣੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਟੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਾਓ। ਇਹ ਸੁਆਦ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

