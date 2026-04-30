कांगड़ा पहुंचे राहुल गांधी, CM सुक्खू ने किया स्वागत! हिमाचल में कांग्रेस की बड़ी रणनीति पर मंथन शुरू

Rahul Gandhi Himachal Visit: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांगड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उनका स्वागत किया. राहुल गांधी जिला कांग्रेस कमेटी के विशेष प्रशिक्षण शिविर में संगठन और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे.
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Kangra News: हिमाचल प्रदेश एक बार फिर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र बन गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi गुरुवार को कांगड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. उनके इस दौरे को संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.
राहुल गांधी सुबह दिल्ली से रवाना होकर Kangra Airport पहुंचे. यहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu, उपमुख्यमंत्री Mukesh Agnihotri और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया. राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल
राहुल गांधी कांगड़ा स्थित यात्री निवास में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) के विशेष प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं. इस शिविर में तीन राज्यों के जिला अध्यक्ष भाग ले रहे हैं, जिन्हें संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
बताया जा रहा है कि यह प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस के “संगठन सृजन अभियान” का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पार्टी ढांचे को मजबूत करना और चुनावी तैयारियों को धार देना है.
सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद
राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय रहीं. जिला प्रशासन ने वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं.
शाम को दिल्ली लौटेंगे राहुल गांधी
दिनभर के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी दोपहर बाद कांगड़ा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को संगठनात्मक फेरबदल और भविष्य की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उनके दौरे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.