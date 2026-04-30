Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3198869
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

कांगड़ा पहुंचे राहुल गांधी, CM सुक्खू ने किया स्वागत! हिमाचल में कांग्रेस की बड़ी रणनीति पर मंथन शुरू

Rahul Gandhi Himachal Visit: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांगड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उनका स्वागत किया. राहुल गांधी जिला कांग्रेस कमेटी के विशेष प्रशिक्षण शिविर में संगठन और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:14 PM IST

Trending Photos

कांगड़ा पहुंचे राहुल गांधी, CM सुक्खू ने किया स्वागत! हिमाचल में कांग्रेस की बड़ी रणनीति पर मंथन शुरू

Kangra News: हिमाचल प्रदेश एक बार फिर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र बन गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi गुरुवार को कांगड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. उनके इस दौरे को संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

राहुल गांधी सुबह दिल्ली से रवाना होकर Kangra Airport पहुंचे. यहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu, उपमुख्यमंत्री Mukesh Agnihotri और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया. राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल
राहुल गांधी कांगड़ा स्थित यात्री निवास में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) के विशेष प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं. इस शिविर में तीन राज्यों के जिला अध्यक्ष भाग ले रहे हैं, जिन्हें संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि यह प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस के “संगठन सृजन अभियान” का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पार्टी ढांचे को मजबूत करना और चुनावी तैयारियों को धार देना है.

सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद
राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय रहीं. जिला प्रशासन ने वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं.

शाम को दिल्ली लौटेंगे राहुल गांधी
दिनभर के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी दोपहर बाद कांगड़ा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को संगठनात्मक फेरबदल और भविष्य की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उनके दौरे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

TAGS

Rahul GandhiKangra newsHimachal Pradesh

Trending news

Rahul Gandhi
कांगड़ा पहुंचे राहुल गांधी, हिमाचल में कांग्रेस की बड़ी रणनीति पर मंथन शुरू
Sangrur Double Murder News
ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Punjab Cabinet Meeting
ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Himachal Weather
हिमाचल में अगले 6 दिन बारिश का अलर्ट, गर्मी से राहत लेकिन आंधी-तूफान का खतरा!
Sri Guru Amar Das Prakash Purab
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ
Delhi-Mumbai Expressway Car Fire
ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ
zirakpur news
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
Rajpura Village Incident
15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
fazilka news
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
Khanna News
ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ