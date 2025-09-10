ਮੀਂਹ ਕੁਦਰਤੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਮੈਨ-ਮੇਡ; ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

Rana Gurjeet on Floods: ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਮੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Trending Photos
Rana Gurjeet on Floods: ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮੈਨ-ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਮੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,80,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 5,75,000 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ 'ਟੋਕਨ' ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।