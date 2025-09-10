ਮੀਂਹ ਕੁਦਰਤੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਮੈਨ-ਮੇਡ; ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2916911
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਮੀਂਹ ਕੁਦਰਤੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਮੈਨ-ਮੇਡ; ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

Rana Gurjeet on Floods: ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਮੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:12 PM IST

Trending Photos

ਮੀਂਹ ਕੁਦਰਤੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਮੈਨ-ਮੇਡ; ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

Rana Gurjeet on Floods: ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮੈਨ-ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਮੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,80,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 5,75,000 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ 'ਟੋਕਨ' ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGS

rana gurjeet singhfloods in punjabpunjabi news

Trending news

Hardeep Singh Mundian
"ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ" ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ PM ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼- ਮੁੰਡੀਆਂ
Reliance
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਮਦਦ
Bikram Singh Majithia
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ASHA workers
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ’ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
amritsar news
8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲਾ, ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Punjab Government NDPS Action
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ
Una News
Una News: त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल आपदा पीड़ितों के लिए भेजी तीन ट्रक राहत सामग्री
Mansa District Court
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Sunil Jakhar
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅੰਕੜੇ- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
Himachal Pradesh University
हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करेगा HPU आपदा केंद्र
;