ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਬਣਿਆ ਵਿਲੇਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ T20 ਹੋਇਆ ਰੱਦ

Oct 29, 2025, 05:31 PM IST

India vs Australia 1st T20 2025: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੂਕਾ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਦੋਂ 9.4 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖੇਡ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 97 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਸਨ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 37 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ 62 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ।

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 110 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰ ਲੈੱਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਨੂਕਾ ਓਵਲ ਪਿੱਚ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ 10ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਂਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਉ ਕਾਰਨਰ (ਡੀਪ ਮਿਡਵਿਕਟ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਲੈੱਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਛੱਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਚਾਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਚੌਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (14 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 19 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 4.4 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਡ 18 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ 9.4ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਭਾਰਤ (ਪਲੇਅਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਪਲੇਅਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ

