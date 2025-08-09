Raksha Bandhan 2025: ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ; ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ
Raksha Bandhan 2025: ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:21 AM IST

Raksha Bandhan 2025: ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਭੈਣਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਟਾਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਬਣ ਸਕੇ। ਰੱਖੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਦਰਾ ਨਹੀਂ
ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਦਰਾ ਕਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਦਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ 'ਤੇ ਭਦਰਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਰਾਖੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:47 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:24 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ 37 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 09:07 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:47 ਵਜੇ ਤੱਕ।
ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਰਾਹੁਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਵੇ?
ਰਾਹੁਕਾਲ ਇੱਕ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਇੱਕ ਛਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਲਾਕ, ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਰਾਖਸ਼ ਸੂਤਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਦਰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੂਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ।

;