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  • /28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਕਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭੱਦਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਡਰ; ਜਾਣੋ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਕਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭੱਦਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਡਰ; ਜਾਣੋ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

Rakhi Shubh Muhurat 2026: ਪੰਚਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਦਰਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਧਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਿਮਾ ਉਦਯਤਿਥੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭੱਦਰਾ ਵੀਰਵਾਰ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:08 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ 9:27 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:47 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:33 PM IST
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਕਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭੱਦਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਡਰ; ਜਾਣੋ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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