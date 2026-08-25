/28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਕਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭੱਦਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਡਰ; ਜਾਣੋ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

राज्य चुनें
Rakhi Shubh Muhurat 2026: ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਭੱਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਦਿਨ ਭਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਭੱਦਰਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਰੱਖੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਚਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੱਦਰਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਧਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਿਮਾ ਉਦਯਤਿਥੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭੱਦਰਾ ਵੀਰਵਾਰ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:08 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ 9:27 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:47 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।
ਰੱਖੜੀ ਦੇ 7 ਸ਼ੁਭ ਸੰਯੋਜਨ: ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ
ਇਸ ਦਿਨ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸ਼ੁਭ ਸੰਯੋਜਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਹੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਭਗਵਾਨ ਵਰੁਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਰਮਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਦਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਕ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ?
ਉਦਯ ਤੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਰੱਖੜੀ ਸੂਤਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਸ਼ੁਕਲ ਪੂਰਨਿਮਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਸੂਤਰ ਬੰਨ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਸਵੇਰੇ 9:48 ਵਜੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:09 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:48 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਰੱਖੜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਦਯ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 5:57 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:48 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਕਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ