नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी, 40 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

चंडीगढ़- द इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक और वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी (Ravish Tiwari) का निधन हो गया है.

रवीश तिवारी के काम ने राजनीति और समाज में बदलाव की व्याख्या करने के लिए पत्रकारिता की कठोरता के साथ छात्रवृत्ति का मिश्रण किया. शनिवार सुबह वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का निधन हो गया. वह जून 2020 से कैंसर से पीड़ित थे.

बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार विकास भदौरिया ने तिवारी के निधन की खबर ट्विटर पर साझा की। उन्होंने ट्वीट किया, "गंभीर पत्रकार, महान इंसान और मेरे प्रिय मित्र रवीश तिवारी का कल (शुक्रवार) रात निधन हो गया.

Lost my best friend @ravishkt today after his long battle with cancer. While the world has lost a sharp and insightful journalist, I have lost my dearest and most loyal friend.

Ravish: you will be missed deeply… pic.twitter.com/McmFKvQnTq

— Atishi (@AtishiAAP) February 19, 2022