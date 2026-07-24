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2027 ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ BJP ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ- ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ

Ropar News: ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2027 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 24, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:35 PM IST
2027 ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ BJP ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ- ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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