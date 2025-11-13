RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ Loan, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

Silver Loan: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ: 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ: 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ
ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ
ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ)
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ