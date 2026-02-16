ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! KCC ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਸਾਨ

KCC New Rules 2026: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫਸਲ-ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ UPI/e-Rupee ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Trending Photos
RBI KCC New Rules 2026: ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂ KCC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:
1. ਹੁਣ KCC 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਧ
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਸੀਸੀ ਕਾਰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਸੀ। ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ:
ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ - 12 ਮਹੀਨੇ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ - 18 ਮਹੀਨੇ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
3. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਰਾਇੰਗ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
4. KCC ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ - UPI ਅਤੇ e-Rupee ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੁਣ, ਕੇਸੀਸੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ (ਈ-ਰੁਪਈ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਪਲਬਧ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ:
ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ
ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿੰਚਾਈ
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ
₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 7% ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 3% ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 4% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।