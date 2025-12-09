Advertisement
1, 2, 5, 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ

RBI Latest Update: 1, 2, 5, 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹਨ। RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:38 AM IST

RBI Latest Circular: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਉਹ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 1, 2, 5, 10, ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ - ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਵੈਧ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
-ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
-ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

RBI ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਸਿੱਕਾ - ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ, ਚਮਕ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ - ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

 

 

