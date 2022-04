रेहम खान ने नवजोत सिद्धू-इमरान खान का उड़ाया मजाक, ट्वीट हो रहा वायरल

नई दिल्ली : पाकिस्तान में सियासी घमासान जोरों पर है और प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार आखिरी सांसें गिनती नजर आ रही है. गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग स्पीकर की मदद से टल गई. इस बीच रात को इमरान खान ने राष्ट्र को कारीब 40 मिनट तक संबोधित किया. अपने भावात्मक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि वह कश्मीर से 370 हटने के पहले कभी भारत के खिलाफ नहीं रहे. उन्होंने यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर अब जो भी फैसला आए, वह वोटिंग देखेंगे और आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे.

इस बीच पूर्व पत्नी रेहम खान ने अपने एक ट्वीट में इमरान खान की मौजूदा स्थिति का जमकर मखौल उड़ाया. इतना ही नहीं उन्होंने हाल में पंजाब में चुनाव हार चुके नवजोत सिंह सिद्धू को भी लपेटने में कोई कसर नहीं छोड़ी. 30 मार्च को किया गया रेहम खान का यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है.

I think Kapil Sharma Show is a better match!! pic.twitter.com/XzKyuvBnqa

— Reham Khan (@RehamKhan1) March 30, 2022