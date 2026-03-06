Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3131658
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੇਜ਼ਰ ਚਾਕਲੇਟ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ

Reliance Consumer Products Fazer Partnership: ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਜ਼ਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 06, 2026, 02:25 PM IST

Trending Photos

ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੇਜ਼ਰ ਚਾਕਲੇਟ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ

Reliance Consumer Products Fazer Partnership: ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸੀਪੀਐਲ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀ ਫੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਟੱਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਜ਼ਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੇਜ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚਾਕਲੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ RCPL ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਵਲਗਾਓਂ, ਟੌਫੀਮੈਨ ਅਤੇ ਪਾਨ ਪਸੰਦ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੇਜ਼ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

TAGS

Reliance Consumer Products Fazer PartnershipFazer Chocolate India Launchpunjabi news

Trending news

Nurpur news
नूरपुर में महिला उत्पीड़न के 55 मामले दर्ज, 39 का आपसी समझौते से निपटारा
Mansa Employees Protest
ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
PRTC Protest Punjab
ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ, 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
Himachal governor
हिमाचल को मिला नया राज्यपाल, कविंद्र गुप्ता संभालेंगे जिम्मेदारी
Moga Sarpanch Harvinder Singh Happy
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
Barnala
50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਰ Lottery ਵਿਜੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ
Badshah
Badshah ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ; ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
Amritsar Police
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, 5 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 34 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ
Punjab Budget Session
Punjab Budget 2026 Live: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ
Punjab Police Recruitment 2026
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ