ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੇਜ਼ਰ ਚਾਕਲੇਟ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ

Reliance Consumer Products Fazer Partnership: ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਜ਼ਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।
Reliance Consumer Products Fazer Partnership: ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸੀਪੀਐਲ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀ ਫੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਟੱਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੇਜ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚਾਕਲੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ RCPL ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਵਲਗਾਓਂ, ਟੌਫੀਮੈਨ ਅਤੇ ਪਾਨ ਪਸੰਦ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੇਜ਼ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।