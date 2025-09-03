ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 9 ਸਾਲ, ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਆਫ਼ਰ
Reliance Jio: ਜੀਓ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀਕਐਂਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5G ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:10 PM IST

Reliance Jio: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਜੀਓ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਵੇਂ ਜਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੀਓ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀਕਐਂਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5G ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਓ 5 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 5G ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ 4G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ 39 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੇਟਾ ਐਡ-ਆਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3GB 4G ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ 349 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੀਓ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2GB/ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਮਤ 5G ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਓ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਓ ਗੋਲਡ 'ਤੇ 2% ਵਾਧੂ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਊਚਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ ਅਤੇ ਜੀਓ ਸਾਵਨ ਪ੍ਰੋ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਗੋਲਡ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟਮੇਡਸ ਫਸਟ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਜੀਓ ਹੋਮ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 349 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਾਲ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 349 ਰੁਪਏ ਦੇ 12 ਮਾਸਿਕ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਦੀ 9ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜੀਓ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”

ਜੀਓ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਓ ਹੋਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਹੋਮ ਸੇਵਾ 1000+ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, 30 Mbps ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ, 12+ OTT ਐਪਸ (Jio Hotstar + ਹੋਰ) ਦੀ ਗਾਹਕੀ, Wi-Fi 6 ਰਾਊਟਰ ਅਤੇ 4K ਸਮਾਰਟ ਸੈੱਟ ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ Amazon Prime Lite, Jio Finance ਰਾਹੀਂ Jio Gold 'ਤੇ 2% ਵਾਧੂ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਅਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.jio.com 'ਤੇ ਜਾਓ।

Reliance Jio

