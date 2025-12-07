Advertisement
ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Renault ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Discount

2025 ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, Renault India ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 07, 2025, 01:21 PM IST

Renault Kiger ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
Renault Kiger ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਫੇਸਲਿਫਟ MY2025 ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹105,000 ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਫੇਸਲਿਫਟ ਮਾਡਲ ₹85,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। Kiger ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5.76 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹10.34 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ SUV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Renault Triber ਡਿਸਕਾਊਂਟ 
7-ਸੀਟਰ MPV, Renault Triber, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਫੇਸਲਿਫਟ MY2025 ਟ੍ਰਾਈਬਰ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹95,000 ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਫੇਸਲਿਫਟ ਟ੍ਰਾਈਬਰ ਮਾਡਲ ₹80,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ₹5.76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ₹8.60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਲਟੀ-ਸੀਟਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Renault Kwid ਦੇ ਫਾਇਦੇ ₹70,000 ਤੱਕ
Renault ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਚਬੈਕ, Kwid ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Kwid 'ਤੇ ₹70,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਛੋਟ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Kwid ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ₹4.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5.99 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਡੀਲਰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰਤ Renault ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ।

