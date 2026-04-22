RLA बिलासपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा: 500 वाहनों को नोटिस, दोबारा होगा वेरिफिकेशन

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाहन पंजीकरण से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. मामले की जांच के बाद करीब 500 वाहनों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं.

उपायुक्त बिलासपुर Rahul Kumar के अनुसार, इन सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन और दस्तावेज लेकर आरएलए कार्यालय में दोबारा सत्यापन के लिए बुलाया गया है.

6 साल के रिकॉर्ड में मिली खामियां

एसडीएम सदर डॉ. राजदीप सिंह के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने 1 जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 तक के वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड की जांच की. इस दौरान करीब 500 वाहनों में दस्तावेजों की कमी, कम टैक्स भुगतान और बाहरी वाहनों के फर्जी पंजीकरण जैसे मामले सामने आए.

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ब्लैकलिस्ट किए गए वाहन

जांच में सामने आई अनियमितताओं के बाद इन वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है. अब वाहन मालिकों को जरूरी दस्तावेज पूरे कर सत्यापन करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

फर्जीवाड़े का तरीका भी आया सामने

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों द्वारा अन्य राज्यों से पुरानी गाड़ियां लाकर उनके फर्जी दस्तावेज और नकली चेसिस नंबर के जरिए बिलासपुर में नई गाड़ियों के रूप में पंजीकरण किया जाता था. इसके बदले मोटा कमीशन लिया जाता था.

इस मामले में मुख्य आरोपी गौरव सिंह और सुभाष पर रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने के भी आरोप हैं. पहले इस मामले में दिल्ली की एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद फर्जीवाड़े का बड़ा नेटवर्क सामने आया.

जांच जारी, रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी

प्रशासन का कहना है कि जांच अभी जारी है और जल्द ही पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी. फिलहाल, जिन वाहन मालिकों को नोटिस मिला है, वे अपने दस्तावेज पूरे करने के लिए आरएलए कार्यालय पहुंच रहे हैं.