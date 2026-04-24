रोहतांग दर्रा बहाली अंतिम चरण में, मई के पहले हफ्ते तक खुलने की उम्मीद

Kullu News: रोहतांग दर्रा को खोलने की तैयारियां अब आखिरी चरण में पहुंच गई हैं. लंबे इंतजार के बाद सैलानियों के लिए खुशखबरी है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो मई के पहले सप्ताह तक यह दर्रा यातायात के लिए बहाल हो सकता है.

तेजी से जारी है बर्फ हटाने का काम

समुद्र तल से करीब 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे पर सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, जिसके चलते यह 3-4 महीने तक बंद रहता है.

Border Roads Organisation (BRO) की टीम इस समय युद्ध स्तर पर स्नो क्लियरेंस में जुटी हुई है.

मनाली से करीब 32 किलोमीटर दूर मढ़ी तक सड़क पूरी तरह साफ हो चुकी है, जबकि आगे लगभग 16 किलोमीटर हिस्से में काम तेजी से जारी है.

संयुक्त निरीक्षण के बाद खुलेगा मढ़ी

प्रशासन के अनुसार, 29 अप्रैल को संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें प्रशासन और BRO की टीम शामिल होगी. इसके बाद मढ़ी तक पर्यटकों को जाने की अनुमति दी जा सकती है.

बताया जा रहा है कि यह तैयारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए भी की जा रही है.

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मई के पहले सप्ताह में खुलने की उम्मीद

हर साल मई की शुरुआत में रोहतांग दर्रा को आम वाहनों के लिए खोल दिया जाता है. इस बार भी मौसम सामान्य रहा तो पहले हफ्ते में दर्रा पूरी तरह बहाल हो सकता है.

सैलानियों की पहली पसंद

रोहतांग दर्रा अपनी बर्फीली वादियों, सालभर जमी रहने वाली बर्फ और ठंडे मौसम के लिए मशहूर है. दर्रे के खुलते ही यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है. खासकर गर्मियों में लोग यहां बर्फबारी जैसा अनुभव लेने के लिए पहुंचते हैं.