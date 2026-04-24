Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3191071
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

रोहतांग दर्रा बहाली अंतिम चरण में, मई के पहले हफ्ते तक खुलने की उम्मीद

Rohtang Pass: रोहतांग दर्रा जल्द खुलने वाला है, बर्फ हटाने का काम अंतिम चरण में. जानें कब से पर्यटकों के लिए खुलेगा मढ़ी और क्या है प्रशासन की तैयारी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 24, 2026, 01:53 PM IST

Trending Photos

रोहतांग दर्रा बहाली अंतिम चरण में, मई के पहले हफ्ते तक खुलने की उम्मीद

Kullu News: रोहतांग दर्रा को खोलने की तैयारियां अब आखिरी चरण में पहुंच गई हैं. लंबे इंतजार के बाद सैलानियों के लिए खुशखबरी है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो मई के पहले सप्ताह तक यह दर्रा यातायात के लिए बहाल हो सकता है.

तेजी से जारी है बर्फ हटाने का काम
समुद्र तल से करीब 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे पर सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, जिसके चलते यह 3-4 महीने तक बंद रहता है.
Border Roads Organisation (BRO) की टीम इस समय युद्ध स्तर पर स्नो क्लियरेंस में जुटी हुई है.
मनाली से करीब 32 किलोमीटर दूर मढ़ी तक सड़क पूरी तरह साफ हो चुकी है, जबकि आगे लगभग 16 किलोमीटर हिस्से में काम तेजी से जारी है.

संयुक्त निरीक्षण के बाद खुलेगा मढ़ी
प्रशासन के अनुसार, 29 अप्रैल को संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें प्रशासन और BRO की टीम शामिल होगी. इसके बाद मढ़ी तक पर्यटकों को जाने की अनुमति दी जा सकती है.
बताया जा रहा है कि यह तैयारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए भी की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मई के पहले सप्ताह में खुलने की उम्मीद
हर साल मई की शुरुआत में रोहतांग दर्रा को आम वाहनों के लिए खोल दिया जाता है. इस बार भी मौसम सामान्य रहा तो पहले हफ्ते में दर्रा पूरी तरह बहाल हो सकता है.

सैलानियों की पहली पसंद
रोहतांग दर्रा अपनी बर्फीली वादियों, सालभर जमी रहने वाली बर्फ और ठंडे मौसम के लिए मशहूर है. दर्रे के खुलते ही यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है. खासकर गर्मियों में लोग यहां बर्फबारी जैसा अनुभव लेने के लिए पहुंचते हैं.

TAGS

Kullu NewsRohtang PassHimachal Pradesh

Trending news

Kullu News
रोहतांग दर्रा बहाली अंतिम चरण में, मई के पहले हफ्ते तक खुलने की उम्मीद
Sajjan Kumar Bail
1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ
Mohali News
ਕੁਰਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ
Punjab Mandi Board Jobs
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਲਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
punjab blackout
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਰਾਤ ​​8 ਵਜੇ ਵੱਜੇਗਾ ਸਾਇਰਨ
Gold silver price
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
Himachal Weather
हिमाचल में गर्मी का कहर, ऊना 40°C पार; कल से कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
fazilka news
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਛਾਪਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ, ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਗ ਉਗਲ ਰਹੀ ਗਰਮੀ! ਬਠਿੰਡਾ ਬਣਿਆ 'ਤੰਦੂਰ', 44°C ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ