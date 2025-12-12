Room Heater Side-effects: ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Room Heater Effects: ਵਧਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਮ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ। ਆਓ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਮ ਹੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
Room Heater Side-effects: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀਟਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
-ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
-ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
-ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
-ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ
-ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
-ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਣ
-ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:
- ਹੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ (ਕਾਗਜ਼, ਕੰਬਲ, ਪਰਦੇ, ਫਰਨੀਚਰ) ਨਾ ਰੱਖੋ।
- ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ, ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ; ਜਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰੋ।
- ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਨਾ ਚਲਾਓ; ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦੋ।
ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਜੇਕਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਬੇਚੈਨੀ
- ਪੇਟ ਦਰਦ
- ਉਲਟੀਆਂ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਹੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ।
(Disclaimer: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)