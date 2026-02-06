Advertisement
Rose Day 2026: ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਗਲਤ ਰੰਗ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਰੋਜ਼ ਡੇ 2026 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖੋ। ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ, ਪੀਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ? ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਗੁਲਾਬ ਚੁਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:27 PM IST

Trending Photos

Rose Day 2026: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ 2026 ਦੇ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ ਡੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਲਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ​​ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰੋਜ਼ ਡੇਅ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਲਾਬ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਾਬ ਚੁਣਨਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼: ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ 
ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪਿਆਰ, ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਰੋਜ਼ ਡੇ 2026 ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਪਿੰਕ ਰੋਜ਼: ਆਪਣਾਪਨ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਪਿਆਰ
ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੋਮਲ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਯੇਲੋ ਰੋਜ਼: ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬ ਦੋਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਡੇਅ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੋਜ: ਸੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਚਿੱਟੇ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਗੁਲਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਔਰੇਂਜ ਰੋਜ਼: ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੁਣੋ।

Rose Day 2026 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ।

