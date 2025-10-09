ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਖਰੀਦੋ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੂਰੀ 350cc ਲਾਈਨਅੱਪ

Royal Enfield Bikes on Amazon India: ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Trending Photos
Royal Enfield Bikes on Amazon India: ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 350cc ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਕ 350, ਬੁਲੇਟ 350, ਹੰਟਰ 350, ਗੋਆਨ ਕਲਾਸਿਕ 350, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟੀਅਰ 350 ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਅਸਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 350 ਸੀਸੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ - ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ - ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।