 Sikh Sarpanch Raw: ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2886378
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Sikh Sarpanch Raw: ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

Sikh Sarpanch Raw:  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ (ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਂਜ), ਮਧੁਰ ਵਰਮਾ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਗੌੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 03:56 PM IST

Trending Photos

Sikh Sarpanch Raw: ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

Sikh Sarpanch Raw: ਪੰਜਾਬ (ਨਾਭਾ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਸਾਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ (ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਂਜ), ਮਧੁਰ ਵਰਮਾ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਗੌੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ (ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 499) ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ (ਕਿਰਪਾਨ) ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਅਭਿੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ (2006) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਲੇਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਮਧੁਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ

ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ਼ਿਲਮ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

TAGS

Sikh Sarpanch RawRP Singhpunjabi news

Trending news

Mohali News
ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Kapurthala news
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ
amritsar news
ਪਿੰਡ ਖਾਨਖੋਟ ਸਰਾਦਾਰਾ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਬਿਮਾਰ
Sangrur Newss
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ
amritsar news
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ
Supreme Court
ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੱਕ SC ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Stock Market
GST 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1100 ਅੰਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
Harbhajan Mann
ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ
Rock Garden
ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ
;