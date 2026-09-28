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ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ: LPG, UPI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

Rules Change October 2026: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ LPG, UPI, ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 28, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 03:51 PM IST
ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ: LPG, UPI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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