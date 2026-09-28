ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ: LPG, UPI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

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October Rule Change:ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
LPG ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਬੀਏਏ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 274.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਗਰਮ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 89.9% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਏਏ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ LPG ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ BAA ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ MDR ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਭਾਵ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ, ਇਸ MDR ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ P2M ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ HUF ਲਈ TDS ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ PAN-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 141 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ TDS ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਹੇਲੀ ਪਿੰਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੁਲਾਬੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਰੀਕਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਦਲੀ ਫੀਸ ₹59 ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ESIC ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ESIC ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ESIC ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।