ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ – ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੀ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ

Ropar Murder News: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲੂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Ropar Murder News: ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਲਾਹੌਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕੁੱਲੂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 103 ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੂਬੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਗਏ। ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਬਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਤਲ ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਸਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।