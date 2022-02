Russia Ukrain Conflict : अपने छात्रों की पिटाई से भड़के भारतीयों ने यूक्रेन को लताड़ा, बोले-जो बोओगे सो पाओगे

नई दिल्ली: Indian Student Viral Video : रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia and Ukraine war) के बीच अभी हजारों भारतीय छात्र (indian students) वहां फंसे हैं. जो भारतीय नागरिक बॉर्डर क्रॉस कर रोमानिया और हंगरी पहुंच गए हैं, उन्हें अपने वतन वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया है. इस अभियान के तहत अब तक करीब 1000 भारतीय नागरिक देश लौट आए हैं और बाकी को लाने के प्रयास जारी है.

इस बीच यूक्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय नागरिक भड़क गए हैं. इस वीडियो में यूक्रेन की सेना (Ukrainian Army) भारतीय छात्रों को पीटती हुई नजर आ रही है. यह वीडियो रोमानिया बॉर्डर का बताया जा रहा है.

छात्रों की आंखों में मिर्च स्प्रे डाला

वीडियो शेयर कर वहां फंसे छात्रों का कहना है कि उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं. यूक्रेन की आर्मी ही नहीं वहां मौजूद नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के छात्रों ने भी भारतीय नागरिकों की पिटाई की. भारतीय छात्रों की आंखों में मिर्च स्प्रे डाला गया, जिसकी वजह से उनका मोबाइल फोन व दूसरा अन्य जरूरी सामान वहीं छूट गया.

घटना की वीडियो सामने आने के बाद भारत में यूक्रेन के इस रवैये का विरोध शुरू हो गया. एक ट्विटर यूजर ने कहा कि यूक्रेन हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, फिर भी रूस और यूक्रेन के बीच भारत तटस्थ है, लेकिन भारतीय छात्रों को प्रताड़ित करने और पीटने का अधिकार किसने दिया?

Ukraine was always against India Still Between Russia & Ukraine, India was neutral but who gave Ukranian army right to torture and beat Indian Students ? #UkraineRussiaWar #Ukraine #indianstudentsinukraine #OperationGanga pic.twitter.com/iJolhRTkKy

एक अन्य यूजर ने लिखा यूक्रेन आर्मी का यह रुख यूएनएससी में भारत के रूस-यूक्रेन युद्ध पर वोट से दूर रहने के बाद से है. यूएनएससी में भारत के खिलाफ अतीत में यूक्रेन के रुख के बारे में क्या कहोगे. जो बोओगे सो पाओगे.

Ukraine border forces beat Indian students crossing border to Poland. All this since India in UNSC abstained from vote on war. What about Ukraine's stand in the past against India at UNSC? Sad! it is like beating the Cook for Food when you are hungry. You reap what you Sow.

