दुखद ! देश ने खोया अपना पहला CDS, हेलिकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मौत

नई दिल्ली: देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत नहीं है. तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में बुधबार दोपहर हुए हेलिकॉप्टर क्रैश में CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधूलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई. भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर जनरल रावत के निधन की पुष्टि कर दी है. हादसे के वक्त हेलिकॉप्टर में 14 लोग सवार थे.

With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident.

रक्षा सूत्रों के मुताबिक जनरल रावत की मौत की खबर की पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCS) की शाम 6.30 बजे बैठक बुलाई है. इसके बाद मौत की औपचारिक घोषणा की जा सकती है.

इससे पहले हादसे के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया था. इस बीच पहले चार और फिर 11 लोगों की मौत की खबर आई. इस बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस रावत के घर भी पहुंचे थे.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घने जंगल और खराब मौसम के दौरान कम विजिबिलिटी हादसे की वजह बताई गई है.लैंडिंग पॉइंट से दूरी कम की वजह से भी हेलिकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था. नीचे घने जंगल होने की वजह से पायलट को क्रैश लैंडिंग कराने का मौका नहीं मिला.

हादसे के वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) वायुसेना के एमआई-17वीएच हेलिकॉप्टर से बुधवार दोपहर लेक्चर देने के लिए कुन्नूर जिले के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे. हेलिकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी.

पीएम मोदी ने जताया दुख

जनरल बिपिन रावत के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया, 'जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे. एक सच्चे देशभक्त, उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया. सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण था. उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है. शांति.'

Gen Bipin Rawat was an outstanding soldier. A true patriot, he greatly contributed to modernising our armed forces and security apparatus. His insights and perspectives on strategic matters were exceptional. His passing away has saddened me deeply. Om Shanti. pic.twitter.com/YOuQvFT7Et

— Narendra Modi (@narendramodi) December 8, 2021