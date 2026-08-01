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ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Sangrur News: ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਮਰਾਟ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 01, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:45 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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