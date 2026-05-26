रिटायरमेंट से 5 दिन पहले संजय गुप्ता बने हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी, फैसले से बढ़ीं नई चर्चाएं

Una News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को नियमित चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है. कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिटायरमेंट से महज पांच दिन पहले उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

संजय गुप्ता फिलहाल कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर सेवाएं दे रहे थे और अक्टूबर 2025 से इस पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे. अब सरकार ने उन्हें औपचारिक रूप से प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है.

सेवाविस्तार की चर्चाएं तेज

संजय गुप्ता 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में उनकी नियुक्ति के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि सरकार उन्हें सेवा विस्तार दे सकती है. वह 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और प्रदेश के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल हैं. मूल रूप से वह हरियाणा के रहने वाले हैं.

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नियुक्ति के बीच विवाद भी जारी

संजय गुप्ता की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब उनके खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका लंबित है. सोलन के चर्चित चेस्टर हिल मामले में भी उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. माकपा लगातार उन्हें पद से हटाने की मांग करती रही है.

हाल ही में हाईकोर्ट ने संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके खिलाफ पहले से तीन एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामले भी शामिल बताए गए हैं.

विजिलेंस क्लियरेंस को लेकर उठे सवाल

याचिका में 9 अक्टूबर 2024 को जारी विजिलेंस क्लियरेंस दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि संवेदनशील पदों पर नियुक्ति से पहले संबंधित अधिकारी की विजिलेंस स्थिति पर विचार किया जाना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में मुख्य सचिव के पद को अत्यंत संवेदनशील मान चुका है.

अब संजय गुप्ता की नियमित नियुक्ति के बाद प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.