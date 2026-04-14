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सरकाघाट 19 वर्षीया छात्रा मर्डर पर CM सुक्खू का बड़ा बयान- नहीं बचेगा आरोपी!

सरकाघाट हत्या मामले पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का सख्त बयान—आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा. साथ ही कमला नेहरू अस्पताल शिफ्टिंग को लेकर फैली अफवाहों पर भी किया साफ खुलासा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:13 PM IST

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सरकाघाट 19 वर्षीया छात्रा मर्डर पर CM सुक्खू का बड़ा बयान- नहीं बचेगा आरोपी!

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट में हुई हत्या की घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस घटना ने सभी को शर्मसार किया है, लेकिन सरकार इस मामले में पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

आरोपी गिरफ्तार, सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस महानिदेशक (DGP) को पहले ही कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि जांच पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ की जा रही है.

पीड़ित परिवार के साथ खड़ी सरकार
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने यह भी दोहराया कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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कमला नेहरू अस्पताल पर भी स्थिति साफ
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू अस्पताल को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि अस्पताल को शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है. केवल गायनी विभाग को बेहतर सुविधा के लिए स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है.

एमएलए हॉस्टल बनाने की खबरों का खंडन
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल की जगह एमएलए हॉस्टल बनाने की कोई मंशा नहीं है. सरकार का उद्देश्य केवल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

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