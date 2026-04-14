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सरकाघाट 19 वर्षीया छात्रा हत्याकांड पर महिला समिति का फूटा गुस्सा—आरोपी को फांसी देने की मांग

Mandi Muder: सरकाघाट छात्रा हत्याकांड पर महिला समिति का उग्र विरोध. आरोपी को कड़ी सजा, नशा माफिया पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:56 PM IST

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सरकाघाट 19 वर्षीया छात्रा हत्याकांड पर महिला समिति का फूटा गुस्सा—आरोपी को फांसी देने की मांग

Kullu News: कुल्लू में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला कमेटी ने सरकाघाट में कॉलेज छात्रा की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. समिति ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की.

घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोरा
महिला समिति की जिला अध्यक्ष ममता नेगी ने कहा कि एक छात्रा की बेरहमी से हत्या की घटना ने पूरे हिमाचल प्रदेश को हिला कर रख दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाएं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं.

नशा माफिया पर लगाया जिम्मेदारी का आरोप
समिति का कहना है कि प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने सरकार से नशा माफिया के खिलाफ सख्त और ठोस कदम उठाने की मांग की.

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कड़ी सजा और मुआवजे की मांग
महिला समिति ने मांग की कि:
-आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए
-घटना में शामिल अन्य लोगों को भी सख्त दंड मिले
-पीड़ित छात्रा के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए
-परिवार को शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जाए

महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता
समिति ने चिंता जताई कि प्रदेश में बेटियां लगातार इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रही हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की लत समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है.

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