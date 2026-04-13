Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3177004
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

सरकाघाट में दिनदहाड़े 19 वर्षीय छात्रा की हत्या, बीच सड़क गला काटकर उतारा मौत के घाट

Murder News: हिमाचल के सरकाघाट में कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा की बीच सड़क निर्मम हत्या. बाइक सवार हमलावरों पर शक, इलाके में दहशत और सुरक्षा पर सवाल.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:20 PM IST

Trending Photos

सरकाघाट में दिनदहाड़े 19 वर्षीय छात्रा की हत्या, बीच सड़क गला काटकर उतारा मौत के घाट

Mandi Murder: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. गोपालपुर इलाके में सोमवार सुबह कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी. हमलावरों ने बीच सड़क पर ही तेजधार हथियार से छात्रा का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छात्रा रोज की तरह अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी. जब वह नैण गांव के पास पहुंची, तभी बाइक पर सवार दो युवकों ने उसे निशाना बनाया और अचानक हमला कर दिया. हमला इतना खतरनाक था कि छात्रा को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही सरकाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाइक सवार दो युवकों पर शक
प्रारंभिक जांच में बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों की संलिप्तता सामने आई है. हालांकि, अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

इलाके में दहशत, लोगों में आक्रोश
दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरा रोष जताते हुए पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है. वहीं, अभिभावकों में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पुलिस का बयान
एसपी मंडी विनोद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

TAGS

mandi newsMandi MurderHimachal Pradesh

Trending news

mandi news
सरकाघाट में दिनदहाड़े 19 वर्षीय छात्रा की हत्या, बीच सड़क गला काटकर उतारा मौत के घाट
Shahzad Bhatti Gangster
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ
Wheat Sampling Punjab
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲ
kotkapura news
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ; ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਗਿਆ ਦੀਵਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਨ!
Haryana MC elections
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
babbu maan
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦ ਬਿਆਨ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ
Punjab Vidhan Sabha Special Session
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ; ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
Baisakhi 2026
ਵਿਸਾਖੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ? ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਰਦ– ਜਾਣੋ ਕਹਾਣੀ
Himachal Weather
हिमाचल में 3 दिन राहत: 15 अप्रैल तक खिलेगी धूप, 16 से फिर बारिश का अलर्ट
Shahi Imam
ਜਗਰਾਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂ