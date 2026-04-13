सरकाघाट में दिनदहाड़े 19 वर्षीय छात्रा की हत्या, बीच सड़क गला काटकर उतारा मौत के घाट

Mandi Murder: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. गोपालपुर इलाके में सोमवार सुबह कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी. हमलावरों ने बीच सड़क पर ही तेजधार हथियार से छात्रा का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छात्रा रोज की तरह अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी. जब वह नैण गांव के पास पहुंची, तभी बाइक पर सवार दो युवकों ने उसे निशाना बनाया और अचानक हमला कर दिया. हमला इतना खतरनाक था कि छात्रा को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही सरकाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

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बाइक सवार दो युवकों पर शक

प्रारंभिक जांच में बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों की संलिप्तता सामने आई है. हालांकि, अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

इलाके में दहशत, लोगों में आक्रोश

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरा रोष जताते हुए पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है. वहीं, अभिभावकों में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पुलिस का बयान

एसपी मंडी विनोद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.