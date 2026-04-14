सरकाघाट हत्याकांड पर सियासी घमासान: जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला—बिगड़ चुकी कानून-व्यवस्था

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट में 19 वर्षीय छात्रा की हत्या के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस घटना को कानून-व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर हमला

शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि छात्रा पर उस समय तेजधार हथियार से हमला किया गया, जब वह पढ़ाई के लिए जा रही थी. उन्होंने कहा कि घटना की भयावहता इस बात से समझी जा सकती है कि छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है.

निष्पक्ष जांच और नेटवर्क की आशंका

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में किसी बड़े नेटवर्क की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. जयराम ठाकुर ने निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि आरोपी अकेला था या किसी के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया गया.

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कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि यह घटना कोई एकल मामला नहीं, बल्कि प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का संकेत है. पीड़ित परिवार से मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि परिवार गहरे सदमे में है और न्याय की मांग कर रहा है.

नशे के बढ़ते प्रभाव पर चिंता

जयराम ठाकुर ने इस घटना को नशे की समस्या से जोड़ते हुए कहा कि आरोपी कथित तौर पर नशे में था. उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत हजारों मामले दर्ज हुए हैं और ओवरडोज से कई मौतें भी हो चुकी हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है.

महिला सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर सवाल

उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में सड़क और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण छात्रा को लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी, जिससे उसकी सुरक्षा पर खतरा बढ़ा.