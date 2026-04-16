सरकाघाट हत्याकांड: सिया के परिजनों ने उठाई न्याय की मांग, आरोपी के लिए सख्त सजा की अपील

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में कॉलेज छात्रा सिया गुलेरिया की हत्या ने पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है. इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है. मामले में एक आरोपी पुलिस हिरासत में है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जबकि पुलिस हर पहलू से जांच को आगे बढ़ा रही है.

इस बीच सिया के पिता नरेंद्र गुलेरिया और चाचा रामलाल पहली बार मीडिया के सामने आए. उन्होंने बेटी को याद करते हुए भावुक शब्दों में कहा कि वह बेहद सरल और मधुर स्वभाव की थी. परिवार के लिए यह घटना एक अपूरणीय क्षति है. परिजनों ने सरकार से मांग की है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि बेटी को न्याय मिल सके.

निष्पक्ष और गहन जांच की मांग

परिवार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में अन्य कोई व्यक्ति भी शामिल है, तो उसकी पहचान कर उसे भी कानून के दायरे में लाया जाए. उन्होंने जांच को पूरी तरह निष्पक्ष और गहराई से करने की अपील की, ताकि कोई भी दोषी बच न सके.

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महिला संगठनों का भी विरोध

घटना के बाद महिला जनवादी समिति और हिमाचल ज्ञान-विज्ञान समिति से जुड़ी महिलाओं ने भी कड़ा रोष जताया है. उनका कहना है कि इस वारदात ने क्षेत्र में डर का माहौल पैदा कर दिया है, खासकर उन लड़कियों के बीच जो रोज इसी मार्ग से कॉलेज जाती हैं.

महिला संगठनों ने भी आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में सख्त कार्रवाई ही समाज में कानून का डर पैदा कर सकती है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है.

तेज सुनवाई और न्याय की अपील

संगठनों और परिजनों ने सरकार से अपील की है कि मामले की सुनवाई तेज की जाए और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए. उनका मानना है कि त्वरित और सख्त कार्रवाई से ही लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहेगा.