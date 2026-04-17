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सरकाघाट हत्याकांड पर फूटा गुस्सा! राज्यपाल तक पहुंचा मामला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

सरकाघाट में 19 वर्षीय छात्रा हत्याकांड के विरोध में संस्कार सोसाइटी ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा. फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और महिला सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग तेज.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:14 PM IST

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सरकाघाट हत्याकांड पर फूटा गुस्सा! राज्यपाल तक पहुंचा मामला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

Sarkaghat Murder Case: सरकाघाट के गोपालपुर में 19 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या के विरोध में अब समाजसेवी संस्थाएं भी खुलकर सामने आ गई हैं. बिलासपुर की संस्कार सोसाइटी घुमारवीं के सदस्यों ने एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर इस जघन्य घटना पर गहरा रोष जताया और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग उठाई.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग
संस्था के संस्थापक महेंद्र धर्माणी ने कहा कि दिनदहाड़े कॉलेज जा रही छात्रा की हत्या बेहद शर्मनाक और मानवता को झकझोरने वाली घटना है. उन्होंने मांग की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके और दोषी को कड़ी सजा दी जा सके.

कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल
महेंद्र धर्माणी ने कहा कि यह घटना प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने समाज की निष्क्रियता और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमजोरी को भी इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया.

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नशे को बताया बड़ी वजह
उन्होंने प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रकोप पर चिंता जताते हुए कहा कि लगातार बढ़ते अपराधों के पीछे नशा एक बड़ा कारण बनता जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि इस घटना में भी आरोपी की नशे की लत एक अहम वजह हो सकती है.

महिला सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की मांग
संस्कार सोसाइटी ने सरकार से मांग की कि केवल औपचारिक घोषणाओं तक सीमित न रहकर महिला सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं. साथ ही नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कानून और व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया गया.

 

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