Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3179879
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

सरकाघाट मर्डर पर फूटा गुस्सा! स्पीकर पठानिया बोले—हिमाचल में बढ़ रहा अपराध और नशा, जनता हो जाए सतर्क

सरकाघाट हत्याकांड पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया का बड़ा बयान. हिमाचल में बढ़ते अपराध और नशे पर जताई चिंता, जनता से सतर्क रहने और सहयोग की अपील.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:09 PM IST

Trending Photos

सरकाघाट मर्डर पर फूटा गुस्सा! स्पीकर पठानिया बोले—हिमाचल में बढ़ रहा अपराध और नशा, जनता हो जाए सतर्क

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट में हुई एक युवती की निर्मम हत्या पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि यह मामला कानून व्यवस्था से भी ऊपर की गंभीरता रखता है.

अपराध बढ़ना चिंताजनक: पठानिया
हमीरपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में पठानिया ने कहा कि हिमाचल में पहले आपराधिक घटनाएं काफी कम थीं, लेकिन हाल के समय में आपराधिक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी चिंता का विषय बन गई है. उन्होंने कहा कि सरकार अपराध पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए आम जनता की भागीदारी भी जरूरी है.

जनता की भूमिका अहम
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समाज में अपराध को रोकने के लिए जागरूकता और सहयोग बेहद जरूरी है. यदि जनता सतर्क रहे और प्रशासन के साथ मिलकर काम करे, तो ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नशे के बढ़ते मामलों पर भी चिंता
विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश में बढ़ते नशे के मामलों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ड्रग्स के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसे रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है.

ड्रग माफिया पर सख्ती, युवाओं में जागरूकता
पठानिया ने बताया कि सरकार ने राज्य के एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई है और ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं.

TAGS

Sarkaghat MurderKuldeep PathaniaHimachal Pradesh

Trending news

Sarkaghat Murder
सरकाघाट मर्डर पर स्पीकर पठानिया बोले—हिमाचल में बढ़ रहा अपराध, जनता हो जाए सतर्क
Dharamkot Murder
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
CBSE 10th Result Out
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ; ਇੰਝ ਚੈਕ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ
Himachal Day 2026
CM सुक्खू का बड़ा ऐलान: महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा
Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojna
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Amritpal Mehro case
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜਿਆ
Shani Nakshtra Parivartan
ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ! ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ 'Lottery'
Raikot news
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ
jalandhar news
ਆਟੋ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ; ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
Mohali News
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ