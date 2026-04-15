सरकाघाट मर्डर पर फूटा गुस्सा! स्पीकर पठानिया बोले—हिमाचल में बढ़ रहा अपराध और नशा, जनता हो जाए सतर्क

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट में हुई एक युवती की निर्मम हत्या पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि यह मामला कानून व्यवस्था से भी ऊपर की गंभीरता रखता है.

अपराध बढ़ना चिंताजनक: पठानिया

हमीरपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में पठानिया ने कहा कि हिमाचल में पहले आपराधिक घटनाएं काफी कम थीं, लेकिन हाल के समय में आपराधिक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी चिंता का विषय बन गई है. उन्होंने कहा कि सरकार अपराध पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए आम जनता की भागीदारी भी जरूरी है.

जनता की भूमिका अहम

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समाज में अपराध को रोकने के लिए जागरूकता और सहयोग बेहद जरूरी है. यदि जनता सतर्क रहे और प्रशासन के साथ मिलकर काम करे, तो ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है.

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नशे के बढ़ते मामलों पर भी चिंता

विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश में बढ़ते नशे के मामलों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ड्रग्स के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसे रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है.

ड्रग माफिया पर सख्ती, युवाओं में जागरूकता

पठानिया ने बताया कि सरकार ने राज्य के एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई है और ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं.