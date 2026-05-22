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सरकाघाट नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट, हिमाचल में चर्चा का विषय बना परिणाम

Sarkaghat News​: जानकारी के अनुसार, सुमित कुमार कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे. बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था. कांग्रेस नेता Pawan Thakur की जनसभा के दौरान उन्हें औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल कराया गया था। उस समय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक मजबूती के रूप में पेश किया था.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 22, 2026, 04:31 PM IST

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सरकाघाट नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट, हिमाचल में चर्चा का विषय बना परिणाम

Sarkaghat News​: जिला मंडी के सरकाघाट नगर परिषद चुनाव के नतीजों ने इस बार राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ आम जनता के बीच भी एक अलग तरह की चर्चा छेड़ दी है. वार्ड नंबर-7 बैहड़ से चुनाव मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी सुमित कुमार को मतगणना में मात्र एक वोट मिलने का मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. चुनाव परिणाम सामने आने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

जानकारी के अनुसार, सुमित कुमार कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे. बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था. कांग्रेस नेता Pawan Thakur की जनसभा के दौरान उन्हें औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल कराया गया था। उस समय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक मजबूती के रूप में पेश किया था.

पार्टी में शामिल होने के बाद सुमित कुमार स्थानीय राजनीति में सक्रिय नजर आए और क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते रहे। नगर परिषद चुनाव में वार्डों के आरक्षण में बदलाव के बाद उन्होंने वार्ड नंबर-7 बैहड़ से चुनाव लड़ने का फैसला किया. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने समर्थकों के साथ घर-घर जाकर लोगों से संपर्क साधा.

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 क्षेत्र में पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री के जरिए माहौल बनाने का प्रयास भी किया गया. कई जगहों पर उनके समर्थन में लोगों की भीड़ दिखाई देने से यह माना जा रहा था कि मुकाबला दिलचस्प हो सकता है.

हालांकि, मतगणना के दौरान सामने आए नतीजों ने सभी को चौंका दिया. सुमित कुमार को केवल एक वोट मिलने की खबर ने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा भी तेज है कि यदि प्रत्याशी को सिर्फ एक वोट मिला, तो क्या उन्हें परिवार या करीबी समर्थकों का भी समर्थन नहीं मिल पाया.

राजनीतिक जानकार इस परिणाम को स्थानीय राजनीति के लिहाज से अहम संकेत मान रहे हैं. कुछ इसे संगठनात्मक कमजोरी बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे जनता की नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर मजाकिया टिप्पणियों के साथ गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं.

नगर परिषद चुनाव का यह अनोखा परिणाम अब पूरे सरकाघाट क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया है और आने वाले दिनों में भी स्थानीय राजनीति में इसकी गूंज सुनाई देने की संभावना जताई जा रही है.

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