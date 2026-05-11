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सत्ती की कांग्रेस को खुली चुनौती! बोले- 15 लाख वाला मोदी का एक वीडियो दिखा दो

Satpal Satti: ऊना में जिला परिषद चुनाव के दौरान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को 15 लाख वाले बयान का वीडियो दिखाने की चुनौती दी. भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 11, 2026, 04:10 PM IST

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सत्ती की कांग्रेस को खुली चुनौती! बोले- 15 लाख वाला मोदी का एक वीडियो दिखा दो

Una News: ऊना में जिला परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है. बहडाला जिला परिषद वार्ड से भाजपा समर्थित उम्मीदवार अविनाश मैनन ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे. नामांकन से पहले विधायक Satpal Singh Satti की अगुवाई में विश्रामगृह से उपायुक्त कार्यालय तक रैली भी निकाली गई.

“15 लाख वाला वीडियो दिखाए कांग्रेस”
मीडिया से बातचीत के दौरान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर खाते में 15 लाख रुपये देने संबंधी कोई वीडियो बयान अगर है तो उसे सार्वजनिक किया जाए. सत्ती ने कांग्रेस को “झूठ की दुकान” बताते हुए कहा कि पार्टी जनता को भ्रमित कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर झूठी गारंटियां देने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए लोगों से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की.

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भाजपा प्रत्याशी ने गिनाईं प्राथमिकताएं
भाजपा समर्थित उम्मीदवार अविनाश मैनन ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हर गांव में पुस्तकालय स्थापित करने की बात कही.

इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर नए टैक्स लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया. मैनन ने दावा किया कि प्रदेश में “कट मनी” जैसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी भरा नामांकन
दूसरी ओर कांग्रेस समर्थित तीन जिला परिषद उम्मीदवारों ने पूर्व विधायक Satpal Raizada के नेतृत्व में नामांकन पत्र दाखिल किए. इस दौरान उनके साथ भी बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे.

सतपाल रायजादा ने केंद्र सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जिला परिषद की सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस उम्मीदवार शानदार जीत दर्ज करेंगे.

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