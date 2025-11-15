Advertisement
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ SBI, ਜਾਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

mCASH Service Last Date: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ OnlineSBI ਅਤੇ YONO Lite ਰਾਹੀਂ mCASH ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਂ, SBI ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:26 PM IST

SBI mCASH Service: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਂ, SBI ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, OnlineSBI ਅਤੇ YONO Lite 'ਤੇ mCASH ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ mCASH ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕ mCASH ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

SBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ UPI, IMPS, NEFT ਅਤੇ RTGS ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। SBI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "mCASH (ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ OnlineSBI ਅਤੇ YONO Lite 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ UPI, IMPS, NEFT, RTGS ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।" ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

mCASH ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ mCASH ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ MPIN ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ MPIN ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

mCASH ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਵਿੱਚ, SBI ਗਾਹਕ 8-ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਸਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ IFSC ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। mCASH ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਹੁਣ 'ਭੀਮ SBI ਪੇ' ਐਪ ਰਾਹੀਂ SBI UPI ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ UPI-ਸਮਰੱਥ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

