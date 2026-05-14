स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा को टैंपो ने कुचला, CCTV में कैद हुआ दर्दनाक हादसा

Mandi Accident: मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्कूल जा रही 11वीं कक्षा की छात्रा की तेज रफ्तार टैंपो की टक्कर से मौत हो गई. हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है. पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
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Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर उपमंडल में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई. यह हादसा मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे पर एहजू क्षेत्र के पास हुआ. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार टैंपो छात्रा को टक्कर मारता दिखाई दे रहा है.
स्कूल जाते समय हुआ हादसा
मृतक छात्रा की पहचान 17 वर्षीय अनु के रूप में हुई है, जो कांगड़ा जिले के बैजनाथ क्षेत्र की रहने वाली थी. बताया जा रहा है कि वह एहजू स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और पढ़ाई के लिए अपने मामा के घर रह रही थी.
गुरुवार सुबह वह रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकली थी. इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे एक टैंपो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छात्रा सड़क पर दूर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई.
अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार टैंपो चालक ही घायल छात्रा को उपचार के लिए बैजनाथ अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
छात्रा की मौत की खबर मिलते ही परिवार और स्कूल में शोक का माहौल फैल गया.
पुलिस ने चालक को लिया हिरासत में
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
टैंपो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है.
CCTV फुटेज की भी जांच
मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और CCTV फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया है, ताकि हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सके।