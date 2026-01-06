Google ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ Search ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ!

Things Never Search on Google: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕੀ ਖੋਜਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗੂਗਲ ਵੱਲ ਸ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ, ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਰਹੋ ਦੂਰ
ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।